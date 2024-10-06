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В Лядском саду Казани появился арт-объект, посвященный Нижнему Новгороду
В Лядском саду Казани появился арт-объект «Столица закатов». Об этом сообщили в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.
Посетители общественного пространства могут увидеть на фоне зелени изображения женских лиц, птиц, силуэты знаковых мест Нижнего Новогорода и алое заходящее солнце, символизирующее город как «столицу закатов». Работа, созданная нижегородским стрит-арт-художником Lev Kise разделена на несколько частей в форме арок.
Проект реализован «Нижним 800» и Центром современной культуры «Смена».
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