В Лядском саду Казани появился арт-объект, посвященный Нижнему Новгороду

Фото: https://t.me/parkikazani

В Лядском саду Казани появился арт-объект «Столица закатов». Об этом сообщили в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

Посетители общественного пространства могут увидеть на фоне зелени изображения женских лиц, птиц, силуэты знаковых мест Нижнего Новогорода и алое заходящее солнце, символизирующее город как «столицу закатов». Работа, созданная нижегородским стрит-арт-художником Lev Kise разделена на несколько частей в форме арок.

Проект реализован «Нижним 800» и Центром современной культуры «Смена».