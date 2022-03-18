В «Лужниках» проходит концерт-митинг ко Дню воссоединения Крыма с Россией
На большой спортивной арене «Лужники» в Москве проходит концерт-митинг, который посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Инициатива провести мероприятие принадлежит Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России.
Отмечается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем.
На площадке запланировано выступление Полины Гагариной, Григория Лепса, Тимати, а также групп «Руки Вверх» и Любэ с Николаем Расторгуевым. Кроме того, участие примут и артисты из Украины и Донецкой народной республики, пишет «Российская газета».