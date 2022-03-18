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Общество
18 марта 2022  16:14

В «Лужниках» проходит концерт-митинг ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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На большой спортивной арене «Лужники» в Москве проходит концерт-митинг, который посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Инициатива провести мероприятие принадлежит Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. 

Отмечается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем. 

На площадке запланировано выступление Полины Гагариной, Григория Лепса, Тимати, а также групп «Руки Вверх» и Любэ с Николаем Расторгуевым. Кроме того, участие примут и артисты из Украины и Донецкой народной республики, пишет «Российская газета».

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