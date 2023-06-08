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В Луганске прогремела серия взрывов
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В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.
«По предварительной информации, удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. По характерным признакам вероятнее всего использовались крылатые ракеты "Storm Shadow"»,- указано в сообщении.
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