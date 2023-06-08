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Происшествия 8 июня 2023 11:39

В Луганске прогремела серия взрывов

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В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«По предварительной информации, удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. По характерным признакам вероятнее всего использовались крылатые ракеты "Storm Shadow"»,- указано в сообщении.

#луганская народная республика #обстрел
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