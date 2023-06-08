В Луганске прогремела серия взрывов

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«По предварительной информации, удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. По характерным признакам вероятнее всего использовались крылатые ракеты "Storm Shadow"»,- указано в сообщении.