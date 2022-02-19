В Луганске прогремел еще один взрыв. Первый очаг возгорания, по словам очевидцев, находится в районе завода «Горизонт», а по некоторым данным, взрыв произошел на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.

Позже представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник сообщил еще об одном взрыве — он прогремел в Каменнобродском районе.

По предварительной информации, загорелась газовая заправка, передает ТАСС.