В Луганске открыли медицинский центр для инфекционных больных

В Луганске открыли Многофункциональный медицинский центр, где будут лечить пациентов с различными инфекциями. Об этом сообщает газета «Вестник Лисичанска».

Одноэтажное здание построили в кратчайшие сроки при поддержке Минобороны и Минздрава России. В медицинском центре работают кабинеты томографии, гастроскопии, колоноскопии, УЗИ, большая и малая операционные. Больница оснащена самым высокотехнологичным оборудованием.

«Всего за 101 день возведен такой замечательный и нужный республике центр. Это не просто центр, это шаг в новую жизнь, которая ожидает нас в ближайшем будущем с Российской Федерацией. При Украине у нас не было учреждения такого уровня, где оказывалась бы помощь инфекционным больным. Теперь здесь будут задействованы все направления инфекционной группы, где люди смогут получать самую современную квалифицированную помощь», – отметила на открытии министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Вскоре в новое учреждение переместят единственный в ЛНР полиомиелит-центр.

Тридцать медиков по линии Минобороны РФ уже прошли повышение квалификации в российских больницах и приступили к работе. В новый медцентр также переведут медперсонал профильных отделений Луганской народной республики.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отметил, что вся работа проводилась по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Мы будем и далее создавать необходимую инфраструктуру для жителей Республики: будем строить детсады, жилье и другие объекты. Все вместе мы преодолеем трудности и обязательно придем к победе», – заверил он.