В Луганске из-под обрушенного ракетами ВСУ дома извлекли еще двух погибших

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о трагическом росте числа жертв после ракетной атаки ВСУ на Луганск. В ночь после удара спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего жилого дома тела еще двух погибших, общее число жертв возросло до шести, передает РИА Новости.

По данным Минобороны, в пятницу украинские силы выпустили по городу пять американских ракет ATACMS. Четыре из них были сбиты системами ПВО, но одна попала в многоэтажку, обрушив подъезд. Ранее сообщалось о 57 пострадавших, включая детей.

Пасечник заверил, что спасательные работы продолжались всю ночь. Параллельно идет восстановление поврежденной инфраструктуры. Все пострадавшие, лишившиеся жилья, размещены во временных пунктах и обеспечены всем необходимым. С ними работают медики и психологи, оказывается помощь в оформлении компенсаций.