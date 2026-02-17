«Лесная лыжня – 2026» соберет в Кукморском районе около 200 работников отрасли

Зимняя спартакиада «Лесная лыжня – 2026» пройдет 18 февраля в Лубянах Кукморского района Татарстана. В них примут участие около 200 работников лесной отрасли и студентов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Спартакиада "Лесная лыжня" стала доброй традицией для работников лесного хозяйства республики. Это не просто соревнования, а настоящий праздник здоровья и спорта, который объединяет всех, кто связан с отраслью – от студентов до ветеранов», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Мероприятие проводится для привлечения работников лесной отрасли республики к систематическим занятиям спортом, формированию здорового образа жизни. Лыжня приурочена к Году единства народов России, Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан.

В соревнованиях примут участие команды Минлесхоза РТ и его подведомственных учреждений, Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», филиала ФБУ «ВНИИЛМ» «Восточно-европейская ЛОС», факультета лесного хозяйства и экологии КГАУ.

Лучших лыжников определят в разных возрастных категориях: «детский забег», «юноши, студенты и учащиеся в возрасте от 16 до 23 лет», «девушки, студенты и учащиеся в возрасте от 16 до 23 лет», «мужчины в возрасте от 18 до 35 лет», «женщины в возрасте от 18 до 35 лет», «мужчины в возрасте от 36 до 45 лет», «женщины в возрасте от 36 до 45 лет», «мужчины в возрасте от 46 лет и старше», «женщины в возрасте от 46 лет и старше». Предусмотрены дистанции 300, 500 м, а также 1, 1,5 и 2,5 км.

Для болельщиков будет организована концертно-музыкальная программа с участием творческих коллективов Кукморского района.