В «Лос-Анджелесе» оценили приобретение Панарина

Фото: "Нью-Йорк Рейнджерс"

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд прокомментировал переход в результате обмена россиянина Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили правого вингера Лиама Гринтри.

«Очевидно, мы заключили сегодня сделку, чтобы улучшить нашу команду. Мы подписали с ним двухлетний контракт. Мы не собирались брать его в аренду, а он не хотел уходить из команды по окончании текущего контракта. Он хотел найти свой дом, поэтому мы очень рады, что он отказался от пункта о запрете обмена и перешёл в «Лос-Анджелес». Рады, что смогли заключить с ним двухлетний контракт, после истечения двух лет я надеюсь, что мы будем работать над ещё одним продлением, но об этом я позабочусь позже. Думаю, дело было в том, что таких игроков с таким послужным списком очень и очень трудно найти, сегодня у нас появилась возможность заполучить такого игрока», – приводит слова Холланда пресс-служба «Кингз».

В среду, 4 февраля, 34-летний Артемий Панарин подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на два года, то есть до конца сезона-2027/2028. В текущем чемпионате НХЛ за «Рейнджерс» Панарин провел 52 матча, отметившись 19 голами и 28 передачами.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 16 место с 50 очками в турнирной таблице на «Востоке». «Лос-Анджелес» – на 9 месте с 60 очками на «Западе».