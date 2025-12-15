В Лос-Анджелесе найдены тела режиссера Роба Райнера и его супруги с ножевыми ранениями

Тела голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе с несколькими ножевыми ранениями, пишет РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Тела 78-летнего Роба и 68-летней Мишель нашли вечером 14 декабря. На телах зафиксированы рваные раны, предположительно нанесенные ножом.

Как пишет журнал People, в убийстве голливудского режиссера Райнера и его жены подозревают их сына Ника. По данным издания, с подросткового возраста он начал употреблять наркотики, с 15 лет постоянно лечился в рехабах.

Роб Райнер начал карьеру в 1960‑х годах и стал известен благодаря фильмам «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также появился в картине «Волк с Уолл‑стрит», сыграв отца главного героя.