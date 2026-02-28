В Лондоне прошла акция протеста против ударов США и Израиля по Ирану

Сотни демонстрантов собрались в субботу на Парламентской площади в центре Лондона, чтобы выразить протест против авиаударов США и Израиля по территории Ирана. Акция была организована британским антивоенным движением Stop the War, которое также призвало официальный Лондон осудить действия Вашингтона и Тель-Авива, сообщают РИА Новости.

Участники скандировали лозунги «Руки прочь от Ирана», «Нет справедливости — нет мира», держали плакаты с надписями «Не нападайте на Иран», «Нет войне с Ираном», «Остановите войны Трампа». В толпе развевались многочисленные флаги Ирана.

Полиция оцепила лишь небольшой участок площади, за порядком следили десятки стражей правопорядка.

Один из активистов движения Stop the War Майкл назвал произошедшее неспровоцированным нападением на страну, которая никогда в своей истории не была агрессором. По его словам, Вашингтон ложно обвиняет Тегеран в отказе от переговоров, тогда как иранская сторона была готова к диалогу по ядерной программе. Он охарактеризовал удары как чистый акт агрессии и выразил мнение, что США, осознавая утрату глобального лидерства, пытаются ослабить союзников Китая.

Другая участница акции Андреа усомнилась в непричастности Великобритании к ударам. Она отметила, что британские компании поставляют оружие США, ведётся обмен разведданными, а на территории королевства растёт число американских военных баз. По её словам, это делает Соединённое Королевство потенциальной мишенью.

Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории и американских объектов в регионе. Эскалация произошла на фоне проходивших в Женеве при посредничестве Омана переговоров по иранской ядерной программе.