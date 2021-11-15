В Лондоне почтили память советских воинов

Жители Лондона, представители органов местной власти и общественных организаций в День поминовения возложили венки к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Советника-посланника посольства РФ в Великобритании Ивана Володина, это первое более или менее массовое памятное мероприятие после пандемии. Это очень приятно, что в нынешних непростых политических условиях в Британии чтят память погибших советских солдат, добавил российский дипломат.

День поминовения отмечают в воскресенье, ближайшее к 11 ноября (дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне), в этот день вспоминают всех жертв войн и конфликтов.