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В локомотивном депо Бугульмы поймали машиниста, пытавшегося украсть 140 литров дизтоплива
Транспортные полицейские Челнов пресекли факт хищения 140 литров дизельного топлива в локомотивном депо Бугульма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что во время рабочей смены неоднократно судимый 36-летний машинист с 37-летним подельником, находясь на станции Предкомбинатская Куйбышевской железной дороги, слили с тепловоза дизельное топливо.
Затем они положили семь канистр с топливом в багажник, намереваясь использовать его для своих нужд. Но их планы не осуществились, поскольку вскоре их задержали транспортные полицейские.
В результате транспортному предприятию причинен ущерб на сумму 7800 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит до пяти лет колонии.
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