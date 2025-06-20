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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 12:33

В «Локомотиве» уверены, что в ближайшие дни трансферный бан будет снят

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В «Локомотиве» уверены, что в ближайшие дни трансферный бан будет снят
Фото: fclm.ru

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансферном бане, наложенном Международной федерацией футбола (ФИФА) на «железнодорожников».

«Уверен, в ближайшие дни ситуация будет снята. Найти же надо, куда выплачивать. Как я понимаю, вышли немецкие юристы, представляющие их интересы. Клуб сейчас связывается с ними, чтобы ситуацию закрыть», – передает слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон в связи с долгом по компенсации «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси.

«Локомотив» занял шестое место в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. На пятом расположилось московское «Динамо» (56), на четвертом – «Спартак» (57). Бронзу взял ЦСКА с 59-ю баллами, серебро – «Зенит» с 66 очками. Золото досталось «Краснодару» – коллектив Мурада Мусаева набрал 67 баллов.

#фк локомотив #ФИФА #спорт #футбол #премьер-лига
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