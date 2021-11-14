В лобовом столкновении внедорожника и легковушки на трассе в РТ погиб один из водителей

Накануне на трассе Казань – Оренбург автомобиль Toyota на высокой скорости вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой». После удара иномарка отлетела и задела ещё один отечественный автомобиль.

Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району

В результате столкновения первые две машины получили серьёзные повреждения кузова.

Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району, в ДТП погибла женщина за рулём «Лады», которая первой столкнулась с Toyota. Пассажирка второго отечественного автомобиля с различными травмами госпитализирована.