news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 июля 2022  10:07

В ЛНР заявили об обстреле Луганска американскими ракетами HIMARS

news_top_970_100

Минувшей ночью украинские войска обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По городу выпустили не менее девяти ракет, утверждается в сообщении СЦКК. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что большинство ракет сбили системами ПВО, но их осколки попали в городские объекты и в результате возник пожар. Точные данные ущерба он пообещал озвучить позднее.

#спецоперация на Украине #лнр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100