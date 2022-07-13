В ЛНР заявили об обстреле Луганска американскими ракетами HIMARS

Минувшей ночью украинские войска обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По городу выпустили не менее девяти ракет, утверждается в сообщении СЦКК. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что большинство ракет сбили системами ПВО, но их осколки попали в городские объекты и в результате возник пожар. Точные данные ущерба он пообещал озвучить позднее.