В ЛНР заявили о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугине

В городе Лутугине Луганской народной республики сегодня вечером произошел взрыв на магистральном трубопроводе, после которого начался пожар. Об этом сообщает государственное предприятие «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП „ Луганскгаз“ во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания», — рассказали на предприятии.

Сейчас без газоснабжения временно оказались примерно «11 тыс. абонентов Лутугинского района», пояснили в «Луганскгазе».

О сроках возобновления подачи газа пока ничего не сообщается. Ничего не говорится и о причинах инцидента.

Upd. (21.06): Правительство ЛНР в своем Telegram-канале позднее рассказало о ликвидации возгорания на газопроводе. «На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов», — уточнили власти Луганщины.