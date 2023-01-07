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Ру Тат
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Происшествия
7 января 2023  20:27

В ЛНР заявили о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугине

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В городе Лутугине Луганской народной республики сегодня вечером произошел взрыв на магистральном трубопроводе, после которого начался пожар. Об этом сообщает государственное предприятие «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП „ Луганскгаз“ во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания», — рассказали на предприятии.

Сейчас без газоснабжения временно оказались примерно «11 тыс. абонентов Лутугинского района», пояснили в «Луганскгазе».

О сроках возобновления подачи газа пока ничего не сообщается. Ничего не говорится и о причинах инцидента.

Upd. (21.06): Правительство ЛНР в своем Telegram-канале позднее рассказало о ликвидации возгорания на газопроводе. «На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов», — уточнили власти Луганщины.

#взрыв газа #газопровод #луганская народная республика
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