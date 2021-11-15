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Ру Тат
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Общество
15 ноября 2021  01:19

В ЛНР заявили о повреждении газопровода в результате обстрела с украинской стороны

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Газопровод поврежден в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Южная Ломоватка из-за обстрела со стороны ВС Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГП «Луганскгаз».

В связи с этим для безопасности от газопровода временно отключили 11 абонентов из Ломоватки.

Ранее сообщалось о двух артобстрелах на данной территории с украинской стороны.

Напомним, по существующим соглашениям действует полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

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