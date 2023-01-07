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Политика
7 января 2023  13:55

В ЛНР заявили о ликвидации главаря украинского нацбата «Свобода»

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В Артемовске (украинское название – Бахмут) ликвидировали одного из главарей украинского националистического батальона «Свобода» Александра Полищука. Об этом в своем телеграм-канале заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата "Свобода", уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным "Альпинист"», – написал он.

Ранее Киселев также заявил, что ВСУ в ближайшее время оставят Соледар – по его данным, украинские военные уже получили такой приказ.

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