В ЛНР завершили Масленицу сжиганием чучел Зеленского и Байдена

В станице Луганской в ЛНР жители сожгли чучел президента Украины Владимира Зеленского, а также лидера США Джо Байдена. Ритуал прошел рядом с центральным избирательным участком в населенном пункте. Таким оригинальным ритуалом люди отметили Масленицу. Видео с места событий опубликовало агентство ТАСС.

На кадрах видно, что люди приклеили к двум чучелам фото с изображениями лиц двух президентов. Причем куклу Зеленского одели в зеленую форму, а Байдена – в классический черный костюм. Интересно, что первое чучело, которое сгорело, было с изображением лица Зеленского, а через несколько секунд «рухнула» и кукла с Байденом.

Акцию организовали местные жители в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.