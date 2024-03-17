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Общество 17 марта 2024 16:39

В ЛНР завершили Масленицу сжиганием чучел Зеленского и Байдена

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В станице Луганской в ЛНР жители сожгли чучел президента Украины Владимира Зеленского, а также лидера США Джо Байдена. Ритуал прошел рядом с центральным избирательным участком в населенном пункте. Таким оригинальным ритуалом люди отметили Масленицу. Видео с места событий опубликовало агентство ТАСС.

На кадрах видно, что люди приклеили к двум чучелам фото с изображениями лиц двух президентов. Причем куклу Зеленского одели в зеленую форму, а Байдена – в классический черный костюм. Интересно, что первое чучело, которое сгорело, было с изображением лица Зеленского, а через несколько секунд «рухнула» и кукла с Байденом.

Акцию организовали местные жители в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

#ЛНР #чучело масленицы #Владимир Зеленский #Джо Байден
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