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В ЛНР завершили Масленицу сжиганием чучел Зеленского и Байдена
В станице Луганской в ЛНР жители сожгли чучел президента Украины Владимира Зеленского, а также лидера США Джо Байдена. Ритуал прошел рядом с центральным избирательным участком в населенном пункте. Таким оригинальным ритуалом люди отметили Масленицу. Видео с места событий опубликовало агентство ТАСС.
На кадрах видно, что люди приклеили к двум чучелам фото с изображениями лиц двух президентов. Причем куклу Зеленского одели в зеленую форму, а Байдена – в классический черный костюм. Интересно, что первое чучело, которое сгорело, было с изображением лица Зеленского, а через несколько секунд «рухнула» и кукла с Байденом.
Акцию организовали местные жители в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.
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