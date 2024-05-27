Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ЛНР задержали женщину, которая передавала Киеву данные о российских военных
Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Ровеньки, которая передавала данные о дислокации российских военнослужащих своей сестре, проживающей в Киеве, сообщает ТАСС.
По данным агентства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, действовала в интересах иностранного государства. Она осуществляла сбор и передачу сведений о местах расположения подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции, оказывая тем самым содействие украинским вооруженным формированиям.
На оперативном видео, предоставленном ТАСС, задержанная женщина призналась, что сведения военного характера передавала сестре в Киев по ее просьбе. Сестра, в свою очередь, переписывалась с неким украинским военным, сообщая ему полученную от жительницы Ровеньки информацию о дислокации российских войск и обстановке в городе.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время ведется следствие по данному делу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников