В ЛНР задержали женщину, которая передавала Киеву данные о российских военных

Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Ровеньки, которая передавала данные о дислокации российских военнослужащих своей сестре, проживающей в Киеве, сообщает ТАСС.

По данным агентства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, действовала в интересах иностранного государства. Она осуществляла сбор и передачу сведений о местах расположения подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции, оказывая тем самым содействие украинским вооруженным формированиям.

На оперативном видео, предоставленном ТАСС, задержанная женщина призналась, что сведения военного характера передавала сестре в Киев по ее просьбе. Сестра, в свою очередь, переписывалась с неким украинским военным, сообщая ему полученную от жительницы Ровеньки информацию о дислокации российских войск и обстановке в городе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время ведется следствие по данному делу.