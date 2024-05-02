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В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали местную жительницу за шпионаж в пользу украинских властей, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, под стражей оказалась гражданка Украины. Жительницу поселка Троицкое подозревают в том, что она действовала в интересах иностранного государства, а именно собирала данные о местах дислокации подразделений российских войск.
Речь идет о солдатах, которые принимают участие в специальной военной операции.
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