news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 мая 2024 17:45

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Скопировать ссылку

В ЛНР задержали местную жительницу за шпионаж в пользу украинских властей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, под стражей оказалась гражданка Украины. Жительницу поселка Троицкое подозревают в том, что она действовала в интересах иностранного государства, а именно собирала данные о местах дислокации подразделений российских войск.

Речь идет о солдатах, которые принимают участие в специальной военной операции.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2