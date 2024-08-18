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В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
Управление ФСБ по Луганской Народной Республике сообщило о задержании гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности. Информацию об этом предоставило агентство РИА Новости.
По данным ведомства, задержанный, являясь жителем ЛНР, самостоятельно собирал и передавал украинским спецслужбам информацию военного характера. Предполагается, что эти сведения могли быть использованы для организации ракетных ударов по территории республики.
В распоряжении агентства оказалась видеозапись допроса подозреваемого. На ней задержанный признается, что намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и использовал для передачи информации один из ботов в мессенджере Telegram. Он также выразил удовлетворение успешным ракетным ударом, но признал противоправность своих действий.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В настоящее время ведется следствие.
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