В ЛНР задержали местного жителя, передавшего СБУ данные о местоположении российских войск

Оперативники органов безопасности ЛНР задержали местного жителя, который передавал СБУ данные о местоположении российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в силовых структурах.

Задержанным оказался 63-летний житель Украины, он с 2021 года поддерживал отношения с сотрудником иностранной разведки – оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андреем Динником.

Кроме данных о местоположении российских бойцов, пожилой мужчина передавал СБУ сведения о передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. На него возбудили уголовное дело за шпионаж.