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В ЛНР задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже на Киев
ФСБ задержала двух жителей Луганской Народной Республики, которые собирали военные сведения для Киева, сообщает РИА Новости.
Противоправную деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства, удалось пресечь совместными усилиями УФСБ РФ по ЛНР и УФСБ РФ по Южному военному округу.
Установлено, что один из задержанных собирал данные о местах дислокации состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур ЛНР, а затем передавал их СБУ. Второй фигурант собирал сведения о правоохранителях ЛНР.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже.
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