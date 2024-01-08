В ЛНР задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже на Киев

ФСБ задержала двух жителей Луганской Народной Республики, которые собирали военные сведения для Киева, сообщает РИА Новости.

Противоправную деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства, удалось пресечь совместными усилиями УФСБ РФ по ЛНР и УФСБ РФ по Южному военному округу.

Установлено, что один из задержанных собирал данные о местах дислокации состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур ЛНР, а затем передавал их СБУ. Второй фигурант собирал сведения о правоохранителях ЛНР.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже.