В ЛНР возвращаются 39 военных, освобожденных из украинского плена

В ЛНР в ближайшее время вернутся 39 военных, освобожденных накануне Нового года из украинского плена. Все бойцы прошли реабилитацию в Москве, рассказал врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Через считанные часы парни, освобожденные в ходе обмена военнопленными с украинской стороной 31 декабря, ступят на луганскую землю. Бойцов после пыток и издевательств, длившихся месяцами, сразу направили в Москву. Практически всем необходима была помощь врачей, реабилитологов, психологов», — поделился он.

По словам Пасечника, бойцы продолжат лечение в Луганске.