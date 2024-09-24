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В ЛНР прибыл гуманитарный конвой из Татарстана
Большой гуманитарный конвой прибыл из Татарстана в Луганскую Народную Республику. Три большегруза были сформированы в двух районах Татарстана – Рыбно-Слободском и Чистопольском.
В состав груза вошли аккумуляторы, шины, моторные и трансмиссионные масла для специализированной техники. Также в ЛНР доставили еврокубы для хранения воды, монолитный поликарбонат, трубы различных диаметров и комплектующие для инженерных систем отопления и водоснабжения, а также радиаторы отопления.
Главы районов Радик Ислямов и Дмитрий Иванов вместе с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным сопроводили конвой до подшефных республике городов Лисичанск и Рубежное. Помощь будет распределена как по прямым запросам от местных администраций, так и использована в работе аварийно-ремонтных бригад из Татарстана.
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