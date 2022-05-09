В ЛНР отчитались об установлении контроля над городом Попасная

Город Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), передает ТАСС.

«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР. Наши подразделения при поддержке ВС РФ освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», - передает агентство слова официального представителя оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко.

Он уточнил, что ВСУ продолжают обстрелы Попасной и других районов, «стараясь стереть [с лица земли] те города, которые они оставляют».

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная «полностью освобожден».

