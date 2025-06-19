В ЛНР из Татарстана доставили 320 тонн гуманитарной помощи, собранной «Единой Россией»

Фото: tatarstan.er.ru

В Луганскую Народную Республику из Татарстана доставлены 320 тонн гуманитарной помощи, собранной «Единой Россией». Это крупнейшая партия с начала СВО – в составе 31-й гуманитарной колонны 18 фур, укомплектованных стройматериалами, продуктами, бытовой химией, медикаментами и оборудованием для нужд населения и бойцов СВО. Об этом сообщается на сайте партии.

Груз в Луганске встретил первый зампредседателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник. По его словам, помощь от Татарстана поступает регулярно и неизменно доходит до адресатов. Он поблагодарил жителей республики от имени спикера парламента ЛНР Дениса Мирошниченко за отзывчивость и поддержку.

Делегацию от Татарстана возглавил вице-премьер Фаниль Аглиуллин, курирующий восстановление новых регионов. Он выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, муниципалитетам и партийной команде за активную работу. Также Аглиуллин отметил, насколько важна постоянная поддержка бойцов СВО, подчеркнув, что подобное участие вселяет уверенность и укрепляет дух.

Фото: tatarstan.er.ru

С представителями администраций Лисичанска и Рубежного татарстанская делегация обсудила восстановление инфраструктуры, создание рабочих мест и участие регионального бизнеса. Руководитель Татарстанского исполкома «Единой России» Марат Самигуллин сообщил о помощи местному почтовому отделению, куда уже доставлены окна, обогреватели, техника — в будущем планируется ремонт помещений.

В Рубежном и Лисичанске партийцы посетили гуманитарные центры, встретились с местными жителями. Руководитель исполкома Спасского района Роман Исланов рассказал, как женщина с новорождённым ребёнком получила одеяло и необходимую помощь: «Это показательная история – всё работает прозрачно и по-настоящему по-человечески».

В формировании гуманитарного груза приняли участие десятки муниципальных районов, предприятия и активисты. Сармановский район передал питьевую воду, Черемшанское лесничество – дрова и пиломатериалы, Бавлинский район – стройматериалы, Нижнекамск – мебель, лекарства и помощь бойцам СВО, включая автомобили и генераторы.

Фото: tatarstan.er.ru

Татарстанская «Молодая Гвардия» собрала 15 тонн помощи для военных и мирных жителей на сумму свыше 6 млн рублей, включая медицинское оборудование, продукты, дроны, маскировочные сети и гуманитарные наборы для детей с ОВЗ.

Напомним, крупнейшая с начала СВО партия гуманитарной помощи от «Единой России» - 18 фур, 320 тонн была отправлена из Казани 16 июня. Участие в отправке приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Секретарь Татарстанского реготделения «Единой России», Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Участие в формировании гумгруза приняли депутаты Государственного Совета и сотрудники Аппарата парламента. По запросу жителей подшефных Татарстану городов парламентарии собрали предметы первой необходимости для детей: детские молочные смеси, каши различных видов, подгузники, наборы для творчества, акварельные краски и альбомы для рисования, развивающие игры, - то, что сегодня в первую очередь необходимо маленьким жителям городов Лисичанск и Рубежное.

Фото: tatarstan.er.ru

Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли член Генсовета «Единой России», депутат Казгордумы Марсель Шарапов, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов.

С начала СВО республика направила в подшефные Лисичанск и Рубежное 221 грузовик с гуманитарной помощью – это более 3 394 тонн груза.