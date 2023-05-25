В ЛНР и ДНР за сутки пресекли действия пяти групп украинских диверсантов

На купянском направлении за сутки российские силы уничтожитили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка ДНР и Розовка ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», – сказано в сообщении.

Кроме того, авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах Масютовки, Тимковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Всего на данном направлении противник потерял до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Также пресечены действия еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Владимировки Донецкой народной республики (южно-донецкое направление).