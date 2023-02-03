В ЛНР были захвачены в плен солдаты ВСУ, обучавшиеся у западных инструкторов

Российские силы в ЛНР взяли в плен украинских солдат, проходивших обучение у иностранных инструкторов. Ою этом РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия: захватили опорный пункт противника, захватили пленных, которые находились в наркотическом опьянении», – сообщил он.

По словам Кимаковского, союзные силы не только держат оборону, но также выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов. Российские солдаты уничтожили несколько бронемашин западного производства и захватили в плен бойцов ВСУ, которые проходили подготовку во Львове.

«Их учили грузинские и французские инструкторы», – рассказал советник врио главы ДНР.