В Ливии около своего дома убит сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам

Неподалеку от города Зинтана на западе Ливии у собственного дома убит неизвестными Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Обстоятельства смерти политика со ссылкой на источник, близкий семье Каддафи, одинаково излагают телеканалы Al Hadath и Al Arabiya, а также агентство Reuters. Сейф аль-Ислам был застрелен в саду своего дома. Нападавших было четверо, они скрылись с места происшествия.

Перед самым покушением все камеры видеонаблюдения в доме Сейф аль-Ислама были выведены из строя, отмечает телеканал Al Jazeera.

Вместе с тем в 444-й боевой бригаде, подчиняющейся Министерству обороны в Правительстве национального единства Ливии (базируется в Триполи и контролирует запад страны), заявили, что политик погиб в ходе вооруженных столкновений. В бригаде также утверждают, что бойцы соединения непричастны к инциденту.

Политический советник Сейфа аль-Ислама Каддафи Абдалла Отман подтвердил его смерть в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейф аль-Ислам погиб как мученик», – сказал в свою очередь его двоюродный брат Хамид Каддафи телеканалу Al Ahrar. По его словам, у семьи якобы пока нет детальной информации о произошедшем.

Сейф аль-Ислам во время правления своего отца Муаммара Каддафи не занимал официальной должности, но занимался внешнеполитическими переговорами и некоторыми внутренними вопросами. После падения режима в 2011 году он был задержан и впоследствии удерживался бойцами местных милиций, контролирующих Зинтан.

В 2015 году Сейф аль-Ислама заочно приговорили к смертной казни за причастность к подавлению мирных акций протеста. Несмотря на это, политика продолжали удерживать в Зинтане, а в 2017-м амнистировали и освободили. В 2021-м он объявил, что планирует баллотироваться в Президенты Ливии на всеобщих выборах. Их предполагалось провести в том же году, но они до сих пор так и не состоялись.