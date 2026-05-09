В Литве задержали мужчину, прикрепившего на одежду георгиевскую ленту

В Литве задержали мужчину с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде. Об этом пишет РИА Новости.

«В субботу утром в Вильнюсе, у входа на Антакальнисское кладбище, полиция задержала мужчину, который пришел с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде. В Литве публичная демонстрация этого символа запрещена, за нарушение предусмотрена административная ответственность», – сообщают литовские СМИ.

В свою очередь мужчина сказал, что, надев ленту, заявляет о своей позиции, тем самым дает понять, что не имеет значения, будут ли его наказывать с точки зрения закона Литвы.