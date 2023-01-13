В Литве взорвался газопровод, по которому топливо транспортируется в Латвию

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, который используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки голубого топлива в Латвию, передает РИА Новости со ссылкой на компанию Amber Grid (основной оператор по транспортировке природного газа в Литве). Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден. Подачу газа сразу же прекратили, однако газоснабжение потребителей Пасвальского района уже обеспечено по соседнему газопроводу, уточнили в компании.

Директор администрации самоуправления Пасвальского района Повилас Бальчюнас отметил, что Латвии из-за происшествия «грозят неудобства».

Напомним, летом прошлого года Литва перестала получать российский природный газ – власти законодательно запретили его транзит после вступления в силу указа Президента РФ Владимира Путина об оплате топлива недружественными странами в рублях.