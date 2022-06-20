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Культура
20 июня 2022  15:49

В Литве в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис

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Народный артист СССР, литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет.

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера», — информирует портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Актер исполнил множество ролей в известных спектаклях и кинофильмах, среди которых — культовая картина 1965 года Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать».

Соболезнования в связи со смертью артиста уже выразили Президент Литвы Гитанас Науседа и Премьер-министр Ингрида Шимоните.

#актеры #литва #кинематограф
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