В Литве в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Народный артист СССР, литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет.

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера», — информирует портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Актер исполнил множество ролей в известных спектаклях и кинофильмах, среди которых — культовая картина 1965 года Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать».

Соболезнования в связи со смертью артиста уже выразили Президент Литвы Гитанас Науседа и Премьер-министр Ингрида Шимоните.