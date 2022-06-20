В Литве в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Народный артист СССР, литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет.
«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера», — информирует портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Актер исполнил множество ролей в известных спектаклях и кинофильмах, среди которых — культовая картина 1965 года Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать».
Соболезнования в связи со смертью артиста уже выразили Президент Литвы Гитанас Науседа и Премьер-министр Ингрида Шимоните.