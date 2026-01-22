В Литературном музее Тукая состоится открытие выставки к 140-летию Фатиха Амирханa

Завтра в 14:00 в Литературном музее им. Габдуллы Тукая откроется выставка к 140-летию со дня рождения классика татарской литературы, драматурга, публициста, литературного критика и общественного деятеля Фатиха Амирхана.

Выставка представит жизненный путь и деятельность Фатиха Амирхана, раскроет его личность и богатое творческое наследие. На выставке посетители смогут увидеть экспонаты из мемориальной коллекции Фатиха Амирхана из фондов Национального музея Республики Татарстан.

Среди наиболее ценных предметов присутствуют личные вещи писателя – шляпа и сюртук, его прижизненные издания, рукописи и письма, афиши спектаклей, поставленные в разных городах по пьесе «Неравные». На выставке впервые можно будет увидеть все рукописные тетради произведения «Хаят». Также в выставочном зале будут присутствовать произведения живописи, созданные художниками Альменовым, Яруллинным, Мифтаховым, Сорокиным, Семеновым.

Вход на открытие свободный. Выставка продлится до 6 апреля 2026 года.