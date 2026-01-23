В Литературном музее Тукая открылась выставка к 140-летию Фатиха Амирхана
В Казани в Литературном музее Габдуллы Тукая открылась выставка, посвященная 140-летию выдающегося татарского писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Фатиха Амирхана. Экспозиция будет работать два месяца.
На выставке представлены предметы из мемориальной коллекции Амирхана, хранящейся в фондах Национального музея Татарстана. В числе особо ценных экспонатов – личные вещи писателя: шляпа, сюртук, книги, изданные при жизни, афиши постановок драмы «Тигезсезләр» в разных городах, а также рукописи и открытки. Впервые полностью показаны рукописи второй части произведения «Хәят», долгое время считавшейся утраченной.
Директор Литературного музея Гузель Тухватова подчеркнула, что цель выставки – раскрыть Амирхана как писателя, журналиста и личность, а также как близкого друга великого поэта Тукая.
В рамках выставки для школьников планируется проведение специальных музейных мероприятий: игр, квизов с новыми сведениями об экспонатах, а также лекций.
Тухватова также сообщила, что 30 января откроется еще одна выставка, где будут представлены работы учащихся детской художественной школы. «Мы предложили детям прочитать произведения Фатиха Амирхана и сделать по ним иллюстрации», – отметила она.
Первый заместитель директора Национального музея Татарстана Умида Гапарова назвала открытие выставки важным событием для татарского культурного пространства и поблагодарила сотрудников музея за сохранение наследия писателя и активную работу по популяризации его творчества.
Доктор филологических наук, профессор Дания Загидуллина в своем выступлении подчеркнула влияние Амирхана на татарскую культуру и отметила, что его талант, по ее мнению, был во многом предопределен происхождением из семьи интеллигентов и просветителей.
«Фатих Амирхан – это удивительная личность с необычной судьбой и необычным характером. Его отец, дед, прадед, мать – все они известны как интеллигенты, носители знаний, писатели, авторы учебников и книг для татарских медресе и школ. Конечно, талант, передающийся из поколения в поколение, – это то, что, возможно, и сформировало Фатиха Амирхана: уже в тот зимний день ему был дан этот дар, он был передан ему генетически. Уже в детстве он был человеком с необычным умом, и его особенный взгляд на мир проявлялся с ранних лет. Но его прямолинейность, возможно, помогла ему стать настоящим лидером татарского мира», – сказала она.
Заведующий отделом литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ Альфат Закирзянов подчеркнул, что Амирхан оставил значительное наследие в нескольких областях, его труд продолжает оставаться актуальным.
«Он как писатель заложил новые начала. Как журналист, просветитель и публицист он работал в журналах "Әл-Ислах" и "Ялт-йолт", которые до сих пор читаются с восхищением. Когда говорим о творчестве Фатиха Амирхана, то в прозе, драматургии, литературной критике и публицистике он с начала XX века и до своей смерти, то есть до 1930-х годов, находился в центре новых начинаний и новых тенденций в нашей литературе», – сказал он.
Профессор КФУ, литературовед Хатип Миннегулов обратил внимание на стиль языка Амирхана и назвал его произведения, в частности повесть «Хәят», образцами изящной татарской речи. Он отметил богатство описательных средств и сравнения в его прозе.
Профессор КФУ Фоат Галимуллин напомнил, что в советский период отношение к Амирхану было негативным, но благодаря труду института имени Галимджана Ибрагимова, который выпустил шеститомное академическое собрание, его творчество получило новое признание.
После официальной части для гостей организовали экскурсию по выставке. Директор музея отметила, что среди экспонатов много рукописей, способных оказать влияние на татарскую литературу, в том числе 22 тетради с материалами второй части «Хәят».
Зиля Мубаракшина