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Общество 28 сентября 2026 10:26

В литературном конкурсе «Герои рядом» представили более 180 работ

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Литературно-патриотический конкурс «Герои рядом» – «Геройлар янәшә» набирает популярность. В его рамках представлены более 180 произведений из 10 регионов, в том числе от реальных участников СВО. Об этом в своем послании Госсовету Татарстана сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Мужество наших бойцов, их подлинная преданность родине – лучший ориентир для подрастающего поколения», – отметил он.

Кроме того, Раис РТ напомнил о конкурсе рисунков «Мой папа Герой». В его рамках дети отправляют рисунки своих отцов на фронт.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов
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