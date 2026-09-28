В литературном конкурсе «Герои рядом» представили более 180 работ

Литературно-патриотический конкурс «Герои рядом» – «Геройлар янәшә» набирает популярность. В его рамках представлены более 180 произведений из 10 регионов, в том числе от реальных участников СВО. Об этом в своем послании Госсовету Татарстана сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Мужество наших бойцов, их подлинная преданность родине – лучший ориентир для подрастающего поколения», – отметил он.

Кроме того, Раис РТ напомнил о конкурсе рисунков «Мой папа Герой». В его рамках дети отправляют рисунки своих отцов на фронт.