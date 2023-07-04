В «Литературном кафе» Татмедиа презентовали первый сборник прозы Шамсии Зигангировой

фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В «Литературном кафе» в здании «Татмедиа» состоялась презентация книги Шамсии Зигангировой «Мәхәббәт ничәү була?» («Любовь не измерить в числах»). Известный поэт, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии имени Сажиды Сулеймановой впервые представила сборник своих произведений в жанре прозы. В книгу вошли рассказы, созданные в последние годы.

На презентации генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, какие форматы сегодня ближе читателю.

«Стало уже хорошей традицией проводить презентации в „Литературном кафе“. В серии „Библиотека „Казан утлары““ у нас увидели свет 20 книг, и 70-80% тиража раскупаются буквально за один-два месяца. Для нас большая честь и гордость выпустить книгу Шамсии апа. Мы в своем проекте чаще представляем новых авторов, но в этот раз, наоборот, уделили внимание писателю, заслужившему всенародную любовь», — сказал он.

«Карманная книга — это феномен нашего времени. Скоро общий тираж превысит 40 тысяч. И главное — эти книги читают. Несомненно, если бы книга выходила и ее никто не читал, она пылилась на полке в библиотеке — это была бы несчастная судьба. Если есть возможность в таком формате распространять книгу, донести до реального читателя, то это хорошо, потому что когда человек отдает за книгу деньги, он ее читает, можно сказать, голосует рублем», — напомнил руководитель медиахолдинга.

По словам Шамиля Садыкова, книжный проект «Татмедиа» себя полностью оправдал и будет продолжен в дальнейшем. «Мы собираемся выпускать книги в данном формате. Нужно больше новых авторов, но и знакомым читателю именам мы тоже уделяем внимание. Мы видим, что татарская литература живет, читатель есть, писатели у нас тоже довольно активные», — резюмировал спикер.

Автор книги Шамсия Зигангирова поблагодарила журнал «Казан утлары» и «Татмедиа» за помощь в издании книги.

«Меня больше знают как поэта, но я еще и прозаик. Довольно много моих произведений еще нигде не публиковались. „Казан утлары“ их подняли, вдохновили меня их издать. Я очень рада, потому что я такой человек — даже для выпуска сборника своих стихов я очень долго думаю, долго собираюсь. Меня надо подтолкнуть», — сказала она.