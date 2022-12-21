В «Литературном кафе» Татмедиа представили очередной сборник из серии «карманных книг»

В «Литературном кафе» в здании «Татмедиа» состоялась презентация книги писателя Аиды Хаертдиновой «Кышкы юл озын иде» («Была длинная зимняя дорога»). Сборник стал 16-м выпуском в рамках серии «Библиотека „Казан утлары“». В этой серии издаются произведения современных татарских авторов в формате «карманной книги».

Аида Хаертдинова проживает в Балтачевском районе Республики Башкортостан. В книгу вошли восемь рассказов и одна повесть.

По словам ответственного секретаря журнала «Казан утлары» Ландыш Абударовой, автор издала всего две книги.

«Мы занимаемся поиском новых авторов. Аида Хаертдинова — абсолютно новый, неизвестный читателю автор. Полагаю, что до этого ее едва знали даже в Башкортостане. Единственная ее книга вышла аж в 2008 году. Это ее вторая книга. Пожелаем ей удачи», — напутствовала писателя коллега.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил о росте спроса на книги на татарском языке. По его словам, 70% ранее изданных в этой серии книг уже реализованы.

«Это большая радость, когда выходят книги на татарском языке. Главное — эти книги не лежат на полке, их читают, передают из рук в руки. Уже 70 процентов изданных за последнее время книг нашли своего читателя, некоторые из них настолько популярны, что стали редкими экспонатами. Их невозможно найти. Это говорит о силе татарской литературы. Были и такие, кто считает, что сейчас у нас писать не умеют. Мы умеем и писать, и издавать книги. А главное — мы их читаем. Каждая книга в серии выходит трехтысячным тиражом. Поэтому, я вас поздравляю!» — сказал Шамиль Садыков.

Писатель Вахит Имамов обратил внимание к вопросу поддержки проживающих в Башкортостане татарских авторов.

«Аида работает в районной газете. Женщина с широким кругозором. Может быть, придет момент, ее тоже оценят по достоинству. Конечно, им нужна поддержка. В поездках в Башкортостан мы наслышаны о ситуации в республике — в прошлом году 30 книг изданы на башкирском, 6 книг — на татарском. Конечно, этого им недостаточно. Наверное, они нуждаются в поддержке со стороны „Казан утлары“, „Татмедиа“, Татарского книжного издательства», — сказал Вахит Имамов.

В завершение презентации исполнительный продюсер «Тәртип радиосы» Айваз Садыров прочитал рассказ из нового сборника.