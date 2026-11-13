В «Литературном кафе» представили новую книгу Набиры Гимадиновой «Кукчачак»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

В «Литературном кафе», расположенном в здании «Татмедиа», прошла презентация новой книги народной писательницы Татарстана Набиры Гимадиновой «Кукчачак».

«Кукчачак» – новое издание Татарского книжного издательства, увидевшее свет в 2026 году. В книгу вошли повести Набиры Гимадиновой, написанные за последние годы. Автор знакомит читателя с разными судьбами, сложными жизненными ситуациями, любовью, верностью, сожалением и душевными переживаниями. Объем издания – 414 страниц.

Презентацию книги вел редактор «Кукчачак», писатель, поэт, драматург, литературовед, кандидат филологических наук Галимзян Гильманов. «Мы представляем книгу с большим удовольствием и радостью. Набира Гимадинова – наша личность, создающая литературный мир и радующая каждой своей книгой, дочь нации, любимая писательница. Она близкий друг Татарского книжного издательства, один из наших основных авторов. Каждые два-три года она представляет новые объемные книги», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У наших выдающихся, признанных писателей, классиков есть одна особенность: после прочтения их книг, произведений в душе остается чувство гордости за нацию, восхищения. Даже если в этих произведениях показаны некоторые недостатки нашего народа, есть отрицательные герои, в конечном итоге писатели все равно умеют создать чувство, возвышающее наш народ, вызывающее гордость. Одна из таких писателей – Набира апа Гимадинова. Она стала популярной писательницей уже в начале своего творческого пути. Мне нравится ее творчество последнего периода, когда я работал в редакции журнала «Казан утлары», я одним из первых читал ее произведения, повести, рассказы и высказывал свое мнение», – сказал генеральный директор Татарского книжного издательства Рустем Галиуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, среди книг, изданных в издательстве, одни из самых продаваемых – книги Набиры Гимадиновой. «Набира апа – одна из наших самых популярных авторов, потому что читатели ее любят, она настоящий писатель, дошедший до их души. Надеюсь, что и в дальнейшем Набира апа будет радовать нас своими новыми произведениями. От имени коллектива Татарского книжного издательства поздравляю вас с рождением новой книги! Пусть от читателей приходят красивые отзывы», – сказал Рустем Галиуллин.

По мнению Галимзяна Гильманова, в каждом произведении Набиры Гимадиновой есть новые образы. «Они никогда не повторяются. В ее первой повести «Китам дима» есть благородные, серьезные, живые образы. Та же графиня Шарлотта – Шамиля, Шангарай мулла, Сайдаш… Я читал с изумлением! Кукчачак – можно сказать, один из самых сильных женских образов в современной татарской литературе. Она останется в истории, она бессмертна, и в сегодняшнее время будут размышлять, глядя на этот образ Кукчачак. Основный смысл этого: потерять любовь легко, вернуть ее, найти, доказать – трудно. Также здесь есть материал романа о такой большой личности, как Роза Туфитуллова», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«От имени главы нашего района Алмаза Мингулова и от своего имени примите самые искренние поздравления по случаю презентации вашей новой книги. Ваше трудолюбие, жизненный опыт служат примером для всех нас. Пусть впереди ждут самые светлые события, а достижения всегда приносят только радость. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, пусть ваше творчество служит на благо Аксубаевского района и всей республики. Вы – наша гордость», – сказал заместитель руководителя Исполкома Аксубаевского района по социальным вопросам Алексей Тимирясов.

По словам татарского писателя, прозаика, литературоведа и критика Раджапа Бадретдинова, писатель и читатель – единое целое. «Потому что, прежде чем книга дойдет до нас, в наши руки, она проходит через издательство. А издательство сегодня – пример для всех нас своими великими прекрасными делами. Вот праздник, объединяющий это трио. Каждое произведение Набиры апы отличается, не похоже друг на друга. Я прочитал эти произведения. Спасибо вам за то, что раскрыли внутренний мир человека, сегодняшнее состояние людей, живущих этим внутренним миром. Пусть книга будет благословенной!», – сказал он и прокомментировал каждое произведение в книге.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С тех пор как я знаю Набиру, она всегда была среди парней. Я желаю тебе здоровья и оставайся такой же молодцом!», – сказал народный писатель Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Марсель Галиев.

Редактор отдела прозы редакции журнала «Казан утлары» Рафис Корбан поздравил Набиру Гимадинову с выходом книги и с юбилеем. Турецко-татарский литератор, переводчик, публицист Фатих Кутлу, поздравляя Набиру Гимадинову, исполнил песню на турецком языке. «Пусть и в дальнейшем радует нас новыми произведениями», – сказал он.

Писатель и драматург Хабир Ибрагим также сделал музыкальный подарок и назвал Набиру Гимадинову феноменом в татарской литературе. «Произведения Набиры читали взахлеб и раньше, и сейчас. Нет татарского писателя, равного ей», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сотрудник Национальной библиотеки Татарстана Фируза Бикбаева также отметила, что произведения и книги Набиры Гимадиновой входят в число самых читаемых. «И в дальнейшем ждем больших, интересных книг», – пожелала она.

Поэтесса Альбина Муртазина, вспоминая годы работы в библиотеке Нижнекамска, рассказала, что жители города любят читать произведения Набиры Гимадиновой и затем обсуждают их.

На встрече с любителями литературы говорили о творчестве писательницы, новой книге и ее героях. В презентации также приняли участие поэтесса, композитор и певица, заслуженная артистка Татарстана Таснима Низами и Ландыш Багави, которые подготовили музыкальный подарок.

Зиля Мубаракшина