В Казани пассажиры «Литературного автобуса» покупали книги и общались с их авторами

Фото: Салават Камалетдинов

По маршруту №1 в Казани сегодня отправился специальный автобус, который не только довозил пассажиров до нужной им остановки, но и знакомил горожан с творчеством татарских писателей.

Так называемый литературный автобус — первый в Казани городской транспорт, где звучат отрывки из произведений современных писателей и поэтов, где можно получить их автографы и где организована продажа книг Татарского книжного издательства по льготным ценам. На это обратил внимание генеральный директор Таткнигоиздата Ильдар Сагдатшин перед отправкой маршрута.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Идея проекта „Литературный автобус“, которую я вынашивал лет пять, не нова. Мы знаем, что на линию выезжают время от времени разные литературные трамваи, троллейбусы, есть тематические вагоны метро. Собрать в салоне маршрутного автобуса писателей и поэтов и тут же представить пассажирам их произведения — это один из методов популяризации чтения, часть непосредственной нашей работы. А в этом мы нуждаемся. К сожалению, сегодня уже нельзя сказать, что Россия — самая читающая страна в мире. И таким проектом мы можем и должны привлечь внимание людей к книге. Думаем, что мы не остановимся на одном маршруте в Казани — такие акции будут уместны в общественном транспорте других городов республики», — уверен Ильдар Сагдатшин.

Литературный автобус, который выехал сегодня по маршруту №1 в Казани, не преследует каких-либо финансовых целей. Этот проект полезен тем, что пропагандирует литературу в целом и татарскую литературу в частности, заметил председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Фото: © Салават Камалетдинов

«В последние годы люди стали реже читать книги в бумажном виде. Молодежь перешла на электронный вариант. Но книга в бумаге всегда имеет свою ценность и притяжение: дух и шуршание листов книги, запах типографской краски, возможность потрогать. И этим маршрутом мы хотим приблизить книгу к читателю», — подчеркнул известный татарский писатель и поэт.

Как раз с приветственного слова Ркаила Зайдуллы в адрес первых пассажиров и начал работу необычный автобус. Пассажиры, конечно, были немного удивлены и смущены обстановкой в салоне автобуса, отличающейся от привычной, но разъяснения представителя Татарского книжного издательства Венеры Шамсутдиновой, которая стала своеобразным гидом, объясняли им суть происходящего.

Фото: © Салават Камалетдинов

Несколько неожиданно было войти в такой автобус и для пассажирки, представившейся Мариной. «Такие встречи, конечно, могут поспособствовать возвращению интереса к книгам со стороны читателей. Сама я читаю в телефоне. А вот дочка до сих пор (ей 37 лет) покупает книги. В нашей семье все любят читать», — поделилась жительница Казани своими впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Но не для всех встреча с книгой в маршрутном автобусе может стать стимулом к началу чтения. «Давно не покупаем книги, не читаем. Вот детям учебники только приобрели, и всё. Времени нет, с утра до позднего вечера на работе, приходишь усталый, не до чтения», — сказал «ИА «Татар-информ» другой пассажир — Абдуллхадир Мамалгалеев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Но любители чтения, которые всегда хотят потрогать книгу, полистать ее, купить, остаются всегда, не теряет оптимизма один из участников проекта — молодой поэт Булат Ибрагимов.

«Для меня большая честь участвовать в этом проекте, который организован главным издательством Татарстана. Да, у многих сегодня нет времени, но если будут такие автобусы, люди смогут увидеть и купить книги по дороге на работу или домой. Пусть татарские книги будут везде: в автобусах, поездах, самолетах, космосе», — высказал свое мнение молодой литератор.

Фото: © Салават Камалетдинов

Помимо упомянутых выше авторов, сегодня попеременно в литературный автобус заглядывали и другие писатели и поэты: Галимьян Гильманов, Зиннур Мансуров, Файруза Муслимова, Гелюса Батталова, Фаниль Гилязов, Розалина Шагеева, Лейла Фаяз, Альбина Абсалямова, Хабир Ибрагим, Сания Ахметзянова, Рауза Хузахметова, Рифат Салах, Ольга Иванова, Наиля Ахунова, Рифат Замал, Дания Гайнутдинова, Ильсияр Иксанова. Они представляли фрагменты своих произведений, которые были изданы в Татарском книжном издательстве.

В тематически оформленном автобусе были расклеены листы со специальным QR-кодом, который при сканировании смартфоном приводил на сайт издательства с бесплатной электронной и аудиобиблиотекой.

Фото: © Салават Камалетдинов

Проект «Литературный автобус» реализован совместно с ПАТП №2 города Казани.