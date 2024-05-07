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СВО 7 мая 2024 14:21

В Лисках Воронежской области мужчина нашел беспилотник самолетного типа

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В Воронежской области в городе Лиски мужчина нашел беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает РИА Новости.

Он тут же вызвал спецслужбы. Пострадавших в результате не было, разрушений также не зафиксировано. БПЛА изъяли прибывшие на место представители следственных органов.

Последний раз об атаке украинских дронов на Воронежскую область Минобороны сообщало утром 1 мая, тогда ПВО сбила 3 БПЛА самолетного типа.

#беспилотник
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