В Лисичанске восстановят детскую спортивную школу, разрушенную ракетными ударами

Фото: Администрации города Лисичанск

Администрация подшефного Татарстану Лисичанска приняла решение о восстановлении детской спортивной школы, разрушенной в результате ракетных ударов.

Член Общественной палаты РТ, координатор федерального проекта «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что это прекрасная новость в преддверии Дня защиты детей.

«Решение администрации восстановить детскую спортивную школу – это прекрасная новость в преддверии Дня защиты детей. Благодарю всех причастных к этой задаче. В ближайшее время ребятам из Лисичанска будет где заниматься», – поделилась с журналистом «Татар-инфрорма» Ольга Павлова.

Масштабные восстановительные работы на спортивном объекте уже начались. Предстоит выполнить целый комплекс работ – от замены коммуникаций до восстановления кровли и разрушенных в результате ракетных ударов стен.

Ольга Павлова неоднократно посещала Лисичанск и обсуждала с администрацией города проблемы восстановления разрушенных спортивных объектов, а также вопросы возрождения детского спорта и оснащения местных спортшкол.