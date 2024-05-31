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В Лисичанске восстановят детскую спортивную школу, разрушенную ракетными ударами
Администрация подшефного Татарстану Лисичанска приняла решение о восстановлении детской спортивной школы, разрушенной в результате ракетных ударов.
Член Общественной палаты РТ, координатор федерального проекта «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что это прекрасная новость в преддверии Дня защиты детей.
«Решение администрации восстановить детскую спортивную школу – это прекрасная новость в преддверии Дня защиты детей. Благодарю всех причастных к этой задаче. В ближайшее время ребятам из Лисичанска будет где заниматься», – поделилась с журналистом «Татар-инфрорма» Ольга Павлова.
Масштабные восстановительные работы на спортивном объекте уже начались. Предстоит выполнить целый комплекс работ – от замены коммуникаций до восстановления кровли и разрушенных в результате ракетных ударов стен.
Ольга Павлова неоднократно посещала Лисичанск и обсуждала с администрацией города проблемы восстановления разрушенных спортивных объектов, а также вопросы возрождения детского спорта и оснащения местных спортшкол.
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