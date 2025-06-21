В Лисичанске украинский БПЛА атаковал автомобиль скорой, три человека пострадали

В центре Лисичанска украинский БПЛА атаковал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко

В момент удара в скорой находились фельдшер, медсестра местной больницы и водитель. Все трое госпитализированы.

56-летний водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Медсестра с ссадинами проходит лечение в Лисичанской горбольнице.