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СВО 21 июня 2025 09:44

В Лисичанске украинский БПЛА атаковал автомобиль скорой, три человека пострадали

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В центре Лисичанска украинский БПЛА атаковал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко

В момент удара в скорой находились фельдшер, медсестра местной больницы и водитель. Все трое госпитализированы.

56-летний водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Медсестра с ссадинами проходит лечение в Лисичанской горбольнице.

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