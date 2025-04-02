В Лисичанске с участием делегации РТ обсудили привлечение инвестиций и развитие бизнеса

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанске с рабочим визитом побывала делегация Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра республики Василем Шайхразиевым. Вместе с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим подшефные Татарстану территории, Шайхразиев посетил администрацию города, где состоялась встреча с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко. Основной темой обсуждения стали вопросы восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций, а также перспективы экономического развития города.

По словам Шайхразиева, за последние полгода в Лисичанске заметны позитивные изменения: идет обновление коммунальной инфраструктуры, социальных объектов, жилого фонда. Однако для полноценного восстановления необходимы дополнительные финансовые вливания, в том числе из федерального бюджета. Для этого требуется оперативное прохождение проектной документации и экспертиз, что невозможно без квалифицированных специалистов. Одним из ключевых вызовов остается нехватка кадров.

«Город должен работать по российскому законодательству, но для этого нужны люди, которые могут оперативно оформлять документы, готовить проекты, проводить экспертизы», — отметил Шайхразиев.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Еще одна сложность — низкая заполняемость жилых домов. В среднем, по данным администрации, сейчас заселено лишь 25–30 процентов квартир. Остальные требуют юридического оформления: признания бесхозными, передачи в муниципальную собственность, а в некоторых случаях — решения вопросов с законными наследниками.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию экономики.

«Город должен не просто восстанавливаться, но и двигаться вперед. Уже сейчас необходимо поддерживать предпринимательство — от небольших кафе до крупных производств. Это создаст рабочие места и обеспечит людям стабильный доход. Важно, что местные власти постепенно осваивают механизмы восстановления и управления», – подчеркнул Фаниль Аглиуллин

Татарстан продолжает оказывать поддержку Лисичанску, но главная цель — создать условия для дальнейшего развития города без внешнего вмешательства.