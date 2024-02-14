В Лисичанске проверили, как рабочие Татарстана восстанавливают тепло- и водоснабжение

В Лисичанске состоялось выездное совещание по вопросу контроля восстановительных работ, производимых Республикой Татарстан. Его участниками стали вице-премьер шефа-региона Евгений Варакин, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мэр города Эдуард Сахненко, а также представители ресурсных и подрядных организаций.

На совещании обсуждались вопросы восстановления тепло- и водоснабжения жилых кварталов Лисичанска, ремонта многоквартирных домов, проблемы и дальнейшие перспективы восстановления городской инфраструктуры, осмотрены объекты на которых ведутся или уже завершены работы.

По некоторым острым вопросам были обозначены пути их решения и сроки исполнения этих работ.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.