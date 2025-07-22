В Лисичанске при поддержке Татарстана восстановили кровлю городской больницы
В Лисичанской центральной городской многопрофильной больнице завершены восстановительные работы на крыше здания. Причиной повреждения стала атака БПЛА.
Кровля была оперативно восстановлена при поддержке Республики Татарстан. Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин лично координировал восстановительные работы. Бригада строителей из Татарстана менее чем за три дня выполнила задачу.
Как сообщила главный врач больницы Елена Олексюк, удар пришёлся на критически важный участок.
«К сожалению, неделей ранее был прилет беспилотника. Повреждена крыша - как раз над кабинетом, где расположено специализированное медицинское оборудование. Буквально по первому звонку отреагировал Фаниль Аглиуллин. Огромное ему спасибо. В течение недели всё было восстановлено. Кровля сейчас в идеальном состоянии, больница работает в штатном режиме. Благодарю Республику Татарстан за поддержку», – рассказала Елена Олексюк.