В Лисичанске при поддержке Татарстана восстановили кровлю городской больницы

Восстановительные работы на крыше здания Лисичанской центральной городской больницы завершены

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанской центральной городской многопрофильной больнице завершены восстановительные работы на крыше здания. Причиной повреждения стала атака БПЛА.

Кровля была оперативно восстановлена при поддержке Республики Татарстан. Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин лично координировал восстановительные работы. Бригада строителей из Татарстана менее чем за три дня выполнила задачу.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин лично координировал восстановительные работы. Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Как сообщила главный врач больницы Елена Олексюк, удар пришёлся на критически важный участок.

«К сожалению, неделей ранее был прилет беспилотника. Повреждена крыша - как раз над кабинетом, где расположено специализированное медицинское оборудование. Буквально по первому звонку отреагировал Фаниль Аглиуллин. Огромное ему спасибо. В течение недели всё было восстановлено. Кровля сейчас в идеальном состоянии, больница работает в штатном режиме. Благодарю Республику Татарстан за поддержку», – рассказала Елена Олексюк.