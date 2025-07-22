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ЛНР и Татарстан 22 июля 2025 13:09

В Лисичанске при поддержке Татарстана восстановили кровлю городской больницы

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В Лисичанске при поддержке Татарстана восстановили кровлю городской больницы
Восстановительные работы на крыше здания Лисичанской центральной городской больницы завершены
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанской центральной городской многопрофильной больнице завершены восстановительные работы на крыше здания. Причиной повреждения стала атака БПЛА.

Кровля была оперативно восстановлена при поддержке Республики Татарстан. Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин лично координировал восстановительные работы. Бригада строителей из Татарстана менее чем за три дня выполнила задачу.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин лично координировал восстановительные работы.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Как сообщила главный врач больницы Елена Олексюк, удар пришёлся на критически важный участок.

«К сожалению, неделей ранее был прилет беспилотника. Повреждена крыша - как раз над кабинетом, где расположено специализированное медицинское оборудование. Буквально по первому звонку отреагировал Фаниль Аглиуллин. Огромное ему спасибо. В течение недели всё было восстановлено. Кровля сейчас в идеальном состоянии, больница работает в штатном режиме. Благодарю Республику Татарстан за поддержку», – рассказала Елена Олексюк.

Удар пришёлся на критически важный участок.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

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