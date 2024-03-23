Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лисичанске при поддержке Татарстана к теплу подключили 80 многоквартирных домов
Работа оперативного штаба по подготовке Лисичанска к отопительному сезону продолжится до полного разрешения проблем с восстановлением систем тепло и водоснабжения, запуска котельных и подачи тепла в многоквартирные дома.
Со стороны Республики Татарстан данный вопрос держит на контроле вице-премьер Евгений Варакин. К восстановительным работам от шефа-региона привлечены подрядная организация «Евро-Тех» и аварийные бригады из Казани и Зеленодольска.
Из свежих сводок оперативного штаба известно, что в данный момент в Лисичанске к теплу полностью подключены 76 высоток. Работы продолжаются. Основной акцент по завершению отопительного сезона 2023-2024 годов будет сделан на ремонт и замену городских водопроводов и теплоносителей, восстановление внутридомовых систем отопления и теплового контура домов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»