В Лисичанске при поддержке Татарстана к теплу подключили 80 многоквартирных домов

Работа оперативного штаба по подготовке Лисичанска к отопительному сезону продолжится до полного разрешения проблем с восстановлением систем тепло и водоснабжения, запуска котельных и подачи тепла в многоквартирные дома.

Фото: © Татар-информ

Со стороны Республики Татарстан данный вопрос держит на контроле вице-премьер Евгений Варакин. К восстановительным работам от шефа-региона привлечены подрядная организация «Евро-Тех» и аварийные бригады из Казани и Зеленодольска.

Фото: © Татар-информ

Из свежих сводок оперативного штаба известно, что в данный момент в Лисичанске к теплу полностью подключены 76 высоток. Работы продолжаются. Основной акцент по завершению отопительного сезона 2023-2024 годов будет сделан на ремонт и замену городских водопроводов и теплоносителей, восстановление внутридомовых систем отопления и теплового контура домов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого