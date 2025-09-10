В Лисичанске при поддержке Татарстана благоустроили территорию ДЮСШ №2

Фото: пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Республика Татарстан продолжает поддержку спортивных объектов в подшефном Лисичанске. По поручению Премьер-министра РТ Алексея Песошина в детско-юношеской спортивной школе №2 завершен комплекс дополнительных ремонтных работ, а также благоустройство. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану территории ЛНР.

Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Лисичанска Ольга Лавская обратилась с просьбой о содействии к представителям РТ.

В результате строители из Татарстана восстановили цокольный этаж спортшколы: заменили электропроводку, реконструировали систему вентиляции и выполнили отделочные работы. Теперь помещение будет использоваться для хранения спортивного инвентаря, который поступит в ближайшие месяцы.

Одновременно утвержден план благоустройства прилегающей территории. Уже установлены новые ворота на входной группе, смонтированы ограждающие конструкции и проведены работы у котельной.