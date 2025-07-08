В Лисичанске при поддержке РТ отремонтировали дом участницы Великой Отечественной войны

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанске завершен ремонт в доме участницы Великой Отечественной войны Лидии Макаровны Старостиной. Работы были проведены при поддержке Республики Татарстан с участием проекта «Приют человека».

Жилье ветерана получило повреждения в результате обстрелов: взрывной волной подняло крышу, пострадала кровля, были выбиты окна, частично разрушен забор. После обращения семьи специалисты из Татарстана оперативно провели ремонт – перекрыли крышу, восстановили забор и устранили повреждения внутри дома.

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин отметил, что помощь ветеранам остаётся приоритетом.

«Как шеф-регион, мы продолжим оказывать поддержку ветеранам, особенно в Год защитника Отечества. Благодаря Азату Гайнутдинову и его проекту "Приют человека" удалось продолжить адресную помощь ветеранам в подшефном Лисичанске», – сказал он.

Дочь ветерана Тамара Нагорняк поблагодарила строителей и республику за поддержку:

«После обстрелов дом стал непригоден для жизни: крыша текла, зимой было очень холодно. Мы обратились за помощью, и все было сделано быстро и профессионально. Спасибо за неравнодушие и внимание к таким семьям, как наша».

Республика Татарстан продолжает оказывать адресную помощь ветеранам подшефного города Лисичанска.